Трюдо раскрыл планы НАТО на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государства Североатлантического альянса не планируют отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщает ТАСС. Трюдо подчеркнул, что ранее у лидеров НАТО состоялся саммит, на котором обсуждался вопрос их видения будущего и то, как они собираются совместно работать.

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"Ясно, что мы не собираемся вводить войска на Украину", — заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что западные государства будут продолжать защищать демократию на Украине, но не планируют провоцировать российскую сторону, а также не будут стремиться к эскалации текущей ситуации.

Ранее Трюдо заявил, что Оттава планирует запретить импорт сырой нефти из России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.