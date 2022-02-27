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21 минуту назад

Киев отказался от обязательств по нераспространению ядерного оружия

Lenta.ru

Украинские власти отказались от обязательств по проверкам МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Киев отказался от обязательств по нераспространению ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе указано, что Киев не может гарантировать, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях. Такое утверждение было сделано после перехода Чернобыльской АЭС под контроль российских войск в ходе спецоперации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что охрану Чернобыльской АЭС обеспечивают подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими отдельного батальона охраны национальной гвардии Украины. В Минобороны пояснили, что между сторонами была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

«Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — заявили в военном ведомстве. Отмечалось, что персонал станции продолжает работы по обслуживанию АЭС и отслеживанию радиоактивной обстановки в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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