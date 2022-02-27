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1 час назад

В МИД Китая призвали США задуматься над виновниками событий на Украине

Lenta.ru

В МИД Китая призвали США задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины. Соответствующий пост разместил у себя в Twitter-аккаунте пресс-секретарь департамента информации МИД Китая Лицзянь Чжао.

В МИД Китая призвали США задуматься над виновниками событий на Украине
Фото: ReutersReuters

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — написал он, комментируя происходящее на Украине.

Лицзянь Чжао также опубликовал в социальной сети карикатурное изображение, на котором Дядя Сэм пытается потушить бензином «пожар» на Украине.

Ранее посольство Китая в России в своем Twitter назвало США реальной угрозой для мира.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — напомнили там.

К посту прикреплена картинка, где перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

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