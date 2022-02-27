Трамп: Путин оказался умнее руководства США

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее действующего американского руководства и обыграл нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, сообщает ТАСС.
Заявление политика прозвучало во время выступления на Конференции консервативных кругов США.
«Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал Трамп.
По словам экс-президента, если бы он остался на посту президента, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Это стало ответом на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
Как отметил глава государства, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Цель Москвы — демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны заявили, что российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.
Издание Newsweek со ссылкой на аналитиков написало, что российский президент никогда не проигрывал войны. По их словам, после «падения Киева» начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное Москве правительство. Если переговоры между РФ и Украиной состоятся, Кремль сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу.