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1 час назад

Newsweek об операции на Украине: Путин никогда не проигрывал войны

Елена Прошина

Путин никогда не проигрывал войны, пишет издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.

Newsweek: Путин никогда не проигрывал войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, после «падения Киева» начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное Москве правительство. Если переговоры между РФ и Украиной состоятся, Кремль сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу.

Newsweek пишет, что США снова "втянуты" в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито "много крови", а президент России привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. При этом Россия вновь находится в центре внимания и является страной, демонстрирующей военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы, говорится в статье.

В статье уверены, что на смену СССР пришел хаос и предательство из-за рубежа и сейчас Путин стремится отомстить Западу за плохое обращение с его родиной.

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