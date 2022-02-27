Newsweek: Путин никогда не проигрывал войны

Путин никогда не проигрывал войны, пишет издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их словам, после «падения Киева» начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное Москве правительство. Если переговоры между РФ и Украиной состоятся, Кремль сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу.

Newsweek пишет, что США снова "втянуты" в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито "много крови", а президент России привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. При этом Россия вновь находится в центре внимания и является страной, демонстрирующей военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы, говорится в статье.