Британия начнет принимать беженцев с Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ближайшее время начнет принимать беженцев с Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова политика.
«Конечно, мы будем принимать беженцев. Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами», — сообщил Джонсон в эфире телеканала Sky News.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, в стране высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он попросил ЕС принять Украину в Евросоюз. Кроме того, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев».