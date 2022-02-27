Британия начнет принимать беженцев с Украины

«Конечно, мы будем принимать беженцев. Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами», — сообщил Джонсон в эфире телеканала Sky News.