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31 минуту назад

На Даунинг-стрит заявили о возросшей готовности Запада к отключению России от SWIFT

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявляют о возросшей готовности Запада к отключению России от SWIFT. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшегося в субботу разговора лидеров.

На Даунинг-стрит заявили о возросшей готовности Запада к отключению РФ от SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лидеры согласились с необходимостью полной дипломатической и финансовой изоляции России международным сообществом. Они приветствовали возросшую готовность к действиям, направленным на отключение России от SWIFT, - сказано в документе. - Премьер-министр [Великобритании Джонсон] и президент Зеленский выразили общую обеспокоенность по поводу роли, которую сыграла Белоруссия, став проводником насилия [президента РФ Владимира] Путина".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания с четверга начала вводить санкции против российских физлиц, банков и компаний.

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