В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
2 часа назад

Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее властей США

Российская Газетаиещё 2

Президент России Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая в субботу на Конференции консервативных кругов США.

Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее властей США
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPJOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Он отметил, что Путин умен, "а наши лидеры глупы, так глупы", - цитирует бывшего американского лидера ТАСС, ссылаясь на телеканал Newsmax. Он также выразил уверенность, что если бы остался на посту президента США, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Ранее Трамп назвал гениальным и очень разумным решение Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Как обратил внимание экс-президент США, российский лидер намерен стать миротворцем. "Это самые сильные миротворческие силы", - заявил он, оценивая российские войска.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что действия на Украине - это вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

В Минобороны РФ постоянно подчеркивают, что ракетные, авиационные или артиллерийские удары не наносятся по населенным пунктам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя только военная инфраструктура, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители