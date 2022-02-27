Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее властей США

Президент России Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая в субботу на Конференции консервативных кругов США.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Он отметил, что Путин умен, "а наши лидеры глупы, так глупы", - цитирует бывшего американского лидера ТАСС, ссылаясь на телеканал Newsmax. Он также выразил уверенность, что если бы остался на посту президента США, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Ранее Трамп назвал гениальным и очень разумным решение Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Как обратил внимание экс-президент США, российский лидер намерен стать миротворцем. "Это самые сильные миротворческие силы", - заявил он, оценивая российские войска.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что действия на Украине - это вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.