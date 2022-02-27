В Японии прокомментировали решение об отключении России от SWIFT

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси прокомментировал решение Запада об отключении России от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Хаяси, японские власти намерены тесно взаимодействовать с Западом относительно SWIFT, но при этом учитывать риски и возможное влияние ограничительных мер на рынки. Он также отметил, что на предстоящей встрече стран «Большой семерки» будет обсуждаться украинский кризис. На вопрос о потенциальном расширении санкций министр ответил, что Токио будет определять дальнейшие шаги исходя из переговоров.

Ранее сообщалось, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.