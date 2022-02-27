В Японии прокомментировали решение об отключении России от SWIFT

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси прокомментировал решение Запада об отключении России от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Хаяси, японские власти намерены тесно взаимодействовать с Западом относительно SWIFT, но при этом учитывать риски и возможное влияние ограничительных мер на рынки. Он также отметил, что на предстоящей встрече стран «Большой семерки» будет обсуждаться украинский кризис. На вопрос о потенциальном расширении санкций министр ответил, что Токио будет определять дальнейшие шаги исходя из переговоров.
Ранее сообщалось, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что тема отключения России от SWIFT является пропагандистским жупелом.