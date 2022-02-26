ЛНР и ДНР взяли под контроль ряд городов в Донбассе

Министерство обороны РФ сообщило о том, что народная милиция Донецкой и Луганской республик продолжают наступление. В частности, им удалось взять населенные пункты Счастье, Павлополь, Муратово. Об этом пишет «Лента.ру».

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Отмечается, что населенные пункты Счастье и Муратово перешли под контроль бойцов ЛНР.

«Войска расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров», – сообщили в ведомстве журналистам.

Военные Донецкой республики сегодня также смогли выполнить поставленные задачи. Они продвинулись на десять километров и заняли Старогнатовку и Октябрьскую. Также им удалось взять под контроль Павлополь.