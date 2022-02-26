Мексиканские исследователи начали использовать защитные маски для производства батарей. Видео

Специалисты из Института научно-технических исследований мексиканского города Сан-Луис-Потоси разработали проект по переработке использованных масок для лица для создания экономичных батарей. Подробнее об идее сотрудники института рассказали в пятницу.
По словам исследователей, новая технология позволяет производить тонкие и недорогие батареи, что способствует сохранению экологии во времена пандемии COVID-19.
"Мы очень рады [этому проекту], потому что, хоть в Мексике и нет такой инфраструктуры, как в других странах, мы используем переработанные материалы для создания технологического продукта, который может быть широко используемым и практичным", - объяснил руководитель проекта Рикардо Мендоса.