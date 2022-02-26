В офисе Зеленского объяснили отказ Киева от переговоров с РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по той причине, что Москва выдвинула неприемлемые для него условия. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».
«Мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - рассказал Арестович.
На вопросы издания, какие конкретно условия предложила Россия, советник главы офиса Зеленского отвечать отказался.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в пятницу, 25 февраля, было принято решение приостановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами между сторонами. Но из-за отказа Киева от встречи сегодня днем движение было возобновлено.
Ранее сообщалось, что американское правительство предложило Владимиру Зеленскому помощь в вопросе эвакуации из Киева.