Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Глава Турции Реджеп Эрдоган и украинский президент Владимир Зеленский провели в субботу, 26 февраля, телефонные переговоры о ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
«Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», - сообщил источник подробности разговора.
Отмечается, что турецкий лидер не объяснил, какие конкретно усилия он прилагает для достижения этой цели.
Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).