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1 час назад

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Эрдоган и украинский президент Владимир Зеленский провели в субботу, 26 февраля, телефонные переговоры о ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Фото: ReutersReuters

«Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», - сообщил источник подробности разговора.

Отмечается, что турецкий лидер не объяснил, какие конкретно усилия он прилагает для достижения этой цели.

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Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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