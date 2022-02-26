Япония раскрыла детали санкций против России

Министерство иностранных дел Японии опубликовало на своем официальном сайте список санкций, введенных вследствие ситуации с Украиной. В число ограничительных мер, вступающих в силу с 26 февраля 2022 года, вошел запрет на выдачу виз 24 представителям ДНР и ЛНР.

Фото: Reuters Reuters

Ведомство сообщило, что среди прочих мер вводится запрет для правительства России, Центробанка и некоторых государственных организаций на какие-либо операции с ценными бумагами в Японии.

На сайте МИД также говорится, что предусматривается заморозка активов Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, банка «Россия». В случае обнаружения будут заморожены и счета попавших в число персон нон-грата чиновников из народных республик.

Кроме того, Япония значительно усложнит процедуру выдачи разрешений на экспорт в РФ различной высокотехнологичной продукции.