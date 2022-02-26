Кличко ввел в Киеве комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в столице Украины вводится комендантский час. Пока это временная мера, ограничения будут действовать 26-28 февраля. Нарушившие запрет гражданские лица будут считаться диверсантами.

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«Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», - заявил Кличко.

Он попросил отнестись к решению киевских властей с пониманием и не выходить на улицы.

Мэр Киева отметил, что задержанные во время комендантского часа гражданские лица будут считаться «членами диверсионно-разведывательных групп врага».