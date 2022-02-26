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1 час назад

Кличко ввел в Киеве комендантский час

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в столице Украины вводится комендантский час. Пока это временная мера, ограничения будут действовать 26-28 февраля. Нарушившие запрет гражданские лица будут считаться диверсантами.

Кличко ввел в Киеве комендантский час
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля», - заявил Кличко.

Он попросил отнестись к решению киевских властей с пониманием и не выходить на улицы.

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Мэр Киева отметил, что задержанные во время комендантского часа гражданские лица будут считаться «членами диверсионно-разведывательных групп врага».

Ранее Кличко рассказал в своем канале о том, что в столице Украины началась «оборонительная фаза». Он призвал жителей города, в особенности Оболонского района, оставаться дома или в укрытиях. Кроме того, он посоветовал запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

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