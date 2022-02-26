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1 час назад

Газовая труба повреждена в ЛНР в результате попадания снарядов

ТАСС

Газовая труба в населенном пункте Кировск в ЛНР получила повреждение при попадании снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Газовая труба повреждена в ЛНР в результате попадания снарядов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"РСЗО БМ-21 (40 снарядов), повреждена газовая труба 215 мм. Без газа остались 158 абонентов н.п. Кировск", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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