Газовая труба повреждена в ЛНР в результате попадания снарядов

Газовая труба в населенном пункте Кировск в ЛНР получила повреждение при попадании снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.