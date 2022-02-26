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10 минут назад

Эстония закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний

Елена Прошина

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что его страна закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. В настоящее время это решение оформляется юридически. Об этом сообщает портал ERR.

Еще одна страна закрыла небо для российских самолетов
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Эстония присоединится к инициативе Польши и запретит всем российским авиалиниям пользоваться нашим воздушным пространством», - сообщил он.

Он порекомендовал своим коллегам из стран Прибалтики последовать примеру его страны и также закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

«Я призываю наших Балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», - добавил Аас.

К санкциям против России собирается присоединиться и Латвия, пишет Mash.

В Польше с 26 февраля начнёт действовать запрет на полёты российских самолётов

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