Еще одна страна закрыла небо для российских самолетов

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что его страна закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. В настоящее время это решение оформляется юридически. Об этом сообщает портал ERR.
«Эстония присоединится к инициативе Польши и запретит всем российским авиалиниям пользоваться нашим воздушным пространством», - сообщил он.
Он порекомендовал своим коллегам из стран Прибалтики последовать примеру его страны и также закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
«Я призываю наших Балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», - добавил Аас.
К санкциям против России собирается присоединиться и Латвия, пишет Mash.