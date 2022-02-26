Канцлер ФРГ примет премьера Польши и президента Литвы 26 февраля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц примет в субботу в Берлине премьера Польши и президента Литвы , стороны обсудят события на Украине . Об этом сообщил кабмин Германии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.