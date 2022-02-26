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1 час назад

Канцлер ФРГ примет премьера Польши и президента Литвы 26 февраля

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц примет в субботу в Берлине премьера Польши и президента Литвы, стороны обсудят события на Украине. Об этом сообщил кабмин Германии.

Канцлер ФРГ примет премьера Польши и президента Литвы 26 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В центре внимания будет ситуация вокруг Украины после российского нападения", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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