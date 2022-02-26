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1 час назад

В ДНР заявили о возможных провокациях «украинских националистов»

News.ru

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». Такая информация появилась в Telegram-канале «Народная милиция ДНР». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Крамоторска, Славянска и Дмитрова.

В ДНР заявили о возможных провокациях «украинских националистов»
Фото: dan-news.infodan-news.info

По оперативной информации, националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня н.п. Крамоторск, Славянск и Дмитров, — говорится в заявлении.

Басурин призвал «украинский режим» повлиять на своих «боевиков» и отказаться от преступлений в отношении гражданского населения, а военнослужащим ВСУ предложил сдаться.

«Сдавайтесь русским, пока есть такая возможность»

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. После этого президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» в Донбассе.

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