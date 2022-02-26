Макрон призвал готовиться к «долгой войне»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война на Украине будет долгой, и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, он рассказал, что во Франции вырастут цены на электричество и энергоресурсы, пострадают аграрный, металлургический, логистический и продовольственный сектора. Макрон высказался на сельскохозяйственной выставке, которая сегодня открылась в центре «Порт-де-Версаль» в Париже.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет долгой. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», - сказал он.

Макрон отметил, что последствия затронут экспорт французских товаров, отчего пострадают крупные предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отрасли страны. Кроме того, из-за санкций Парижа и ответных мер России у французов начнутся проблемы в металлургическом секторе и логистике, вырастут цен на электроэнергию.