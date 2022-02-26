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1 час назад

Зеленский обсудил с главой Евросовета членство Украины в ЕС

Lenta.ruиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, заявил, что настал момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский обсудил с главой Евросовета членство Украины в ЕС
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

Зеленский отметил, что обсудил дальнейшую помощь Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее президент Украины опубликовал видеообращение и опроверг свое исчезновение из Киева. «Я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — пояснил Зеленский.

26 февраля о возможной поддержке Киева рассказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она заявила, что конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие на страны, и он будет усугубляться по мере его продолжения. Сейчас МВФ обсуждает возможности помощи Киеву.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

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