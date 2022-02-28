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2 часа назад

Джонсон и Зеленский обсудили поставки оружия Украине

ТАССиещё 11

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. Как сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства, Лондон выразил приверженность обещанию поставлять вооружения властям в Киеве.

Джонсон и Зеленский обсудили поставки оружия Украине
Фото: ReutersReuters

"Президент Зеленский полагает, что ближайшие 24 часа будут ключевыми для Украины. Премьер-министр сказал, что сделает все возможное, чтобы поставки оборонительной помощи Великобритании и союзников достигли Украины. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты, премьер-министр в очередной раз заявил о твердой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии Джонсона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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