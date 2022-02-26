Заместитель командующего Черноморского флота по материально техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников сообщил, что более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставили в Севастополь.
«Сегодня в Севастополь на спасательном буксире «Шахтёр» доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе острова Змеиный 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России.