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1 час назад

Сдавшихся украинских пограничников с острова Змеиный доставили в Севастополь

RT на русском

Заместитель командующего Черноморского флота по материально техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников сообщил, что более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставили в Севастополь.

«Сегодня в Севастополь на спасательном буксире «Шахтёр» доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе острова Змеиный 82 украинских военных сложили оружие и добровольно сдались подразделению ВС России.

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