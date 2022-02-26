Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля снял видеообращении к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира.
В своем ночном видеообращении к народу украинский лидер заявил, что в ближайшие часы Россия предпримет «штурм» Киева.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.