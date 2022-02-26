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1 час назад

Зеленский заявил, что находится в Киеве, а украинские войска не намерены складывать оружие

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля снял видеообращении к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира.

"Меня обозначили как цель номер один": Зеленский записал обращение к народу

В своем ночном видеообращении к народу украинский лидер заявил, что в ближайшие часы Россия предпримет «штурм» Киева.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

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