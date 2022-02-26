ООН назначила кризисного координатора по Украине

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточнил генеральный секретарь, с каждым часом на Украине растут «гуманитарные потребности». «По меньшей мере 100 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома», — подчеркнул он. Гутерриш уточнил, что Авад будет координировать действия международной организации, «включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения».

До этого Авад в разное время занимал ряд должностей в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он занимался решением вопроса беженцев на Ближнем Востоке и в Северной Африке.