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1 час назад

ООН назначила кризисного координатора по Украине

Lenta.ru

Кризисным координатором ООН по Украине стал Амин Авад, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

ООН назначила кризисного координатора по Украине
Фото: ТАССТАСС

Как уточнил генеральный секретарь, с каждым часом на Украине растут «гуманитарные потребности». «По меньшей мере 100 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома», — подчеркнул он. Гутерриш уточнил, что Авад будет координировать действия международной организации, «включая гуманитарное реагирование, по обе стороны линии соприкосновения».

До этого Авад в разное время занимал ряд должностей в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он занимался решением вопроса беженцев на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В четверг, 24 февраля, во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Это произошло после того, как Донбасс пожаловался на геноцид в регионе и попросил поддержки Москвы.

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