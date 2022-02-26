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1 час назад

Аргентина и Бразилия не подписали заявление стран ОАГ по ситуации на Украине

ТАСС

Аргентина и Бразилия не стали подписывать заявление входящих в Организацию американских государств (ОАГ) стран, осудивших российскую военную операцию на Украине. Документ был опубликован в пятницу на странице ОАГ в Twitter.

Аргентина и Бразилия не подписали заявление стран ОАГ по ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

По данным газеты La Nacion, представитель Аргентины не стал подписывать заявление, так как Буэнос-Айрес считает, что конфликт на Украине не находится в компетенции ОАГ, так как происходит на другом континенте.

В списке подписавших заявление с осуждением России более 20 стран, в том числе Канада, Чили, Колумбия, Эквадор, США, Мексика и Перу. Помимо Аргентины и Бразилии, в нем отсутствуют Боливия, Сальвадор и Уругвай.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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