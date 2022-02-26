США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева

Власти США выразили готовность помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников, пишут РИА Новости.
Как сообщил WP высокопоставленный источник, США готовы пойти на такой шаг, чтобы Зеленский не попал в руки наступающих российских войск. Собеседник издания также заявил, что в последнее время американские чиновники обсуждали с главой украинского государства «различные вопросы безопасности». Речь шла в том числе о местах, где правительство Украины сможет управлять страной и не подвергать себя опасности.
Украинский политик в беседе с изданием сообщил, что Зеленский не отдавал распоряжений вывезти его в другой город.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось договориться с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.
«Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи», — сказал он в видеообращении к гражданам страны.
Украинский лидер уточнил, что ему удалось поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом США лидером Джо Байденом.