США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева

Власти США выразили готовность помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников, пишут РИА Новости.

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Как сообщил WP высокопоставленный источник, США готовы пойти на такой шаг, чтобы Зеленский не попал в руки наступающих российских войск. Собеседник издания также заявил, что в последнее время американские чиновники обсуждали с главой украинского государства «различные вопросы безопасности». Речь шла в том числе о местах, где правительство Украины сможет управлять страной и не подвергать себя опасности.

Украинский политик в беседе с изданием сообщил, что Зеленский не отдавал распоряжений вывезти его в другой город.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось договориться с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.

«Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи», — сказал он в видеообращении к гражданам страны.