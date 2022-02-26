ЕС ввел санкции против 64 ключевых структур России

Европейский союз наложил жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против 64 ключевых структур России, среди них — Минобороны, Администрация президента, Служба внешней разведки (СВР) и другие государственные организации. Кроме того, под санкции попали компании энергетического, военно-промышленного, финансового, и авиастроительного секторов РФ, которым ограничат доступ к европейским технологиям и финансовым рынкам. Об этом говорится в опубликованном заявления Совета ЕС, сообщает ТАСС.

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Как говорится в документе, любые дальнейшие проявления агрессии на Украине со стороны России будут иметь «высокую цену». В связи с этим Совет ЕС принял решение ввести новые санкции против различных секторов экономики России.