В Белом доме анонсировали санкции против РФПИ

США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в связи с военным конфликтом на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК.

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По ее словам, министр финансов США введет против Российского фонда прямых инвестиций полные блокирующие санкции. Она уточнила, что РФПИ — финансовая структура РФ, которая отвечает за привлечение капитала в секторы российской экономики с потенциалом роста.

В РФПИ никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

США с 24 февраля несколько раз анонсировали ряд ограничений против российских физических лиц и компаний. Позже в санкционный список попали ВТБ, Сбербанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие». Все, кроме Сбербанка, попали под максимально возможные ограничения: запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США, блокировка активов в американской юрисдикции.