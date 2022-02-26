В Белом доме анонсировали санкции против РФПИ

США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в связи с военным конфликтом на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК.
По ее словам, министр финансов США введет против Российского фонда прямых инвестиций полные блокирующие санкции. Она уточнила, что РФПИ — финансовая структура РФ, которая отвечает за привлечение капитала в секторы российской экономики с потенциалом роста.
В РФПИ никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
США с 24 февраля несколько раз анонсировали ряд ограничений против российских физических лиц и компаний. Позже в санкционный список попали ВТБ, Сбербанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие». Все, кроме Сбербанка, попали под максимально возможные ограничения: запрет на долларовые транзакции и любые транзакции с контрагентами из США, блокировка активов в американской юрисдикции.
В отношении Сбербанка действуют более мягкие запреты — активы банка не замораживаются, институты США могут вести с ним дела, но все американские финансовые организации должны закрыть его корреспондентские счета.
Ранее США официально ввели ограничения против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.