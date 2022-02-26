Чехия направила поезда на польско-украинскую границу за беженцами

Чехия направила на польско-украинскую границу два поезда за беженцами, которые бегут от военного конфликта на территории Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь государственного предприятия «Чешские железные дороги» Ванда Райнохова, сообщает ТАСС.
По ее словам, Чехия направила два поезда в город Пшемысль на польско-украинской границе. Они предназначены для беженцев, которые хотят покинуть места боевых действий.
«В субботу примерно в 08:30 (10:30 мск) эти поезда должны выехать обратно. Ими проследуют 1 400 беженцев. Конечный пункт назначения - Прага», — пояснила Райнохова.
Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка сообщил, что для граждан Украины начали выдавать бесплатные билеты на поезда. Отмечается, что в железнодорожной кассе им достаточно предъявить украинский паспорт.
Глава МИД Чехии Вит Ракушан заявил, что страна готова принять беженцев с Украины. Он подчеркнул, что речь идет о тысячах человек, но точного числа не назвал. Ракушан подчеркнул, что граждане Украины, которые в настоящий момент находятся на территории Чехии, могут продлить свое разрешение на пребывание. По его словам, сейчас в Чехии находятся 60 тысяч граждан Украины.