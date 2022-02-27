МИД Кубы: К эскалации напряженности на Украине привели действия США

"Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования России о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности. Россия имеет право защищаться. Невозможно достичь мира, окружая или загоняя страны в угол", - отметили в МИД Кубы.

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"Действия США по последовательному продвижению НАТО к границам России привели к таким событиям, последствия которых сложно предсказать, но которые можно было избежать, - считают в кубинском внешнеполитическом ведомстве. - Рассматривать текущую ситуацию на Украине нельзя без учета справедливых претензий России к США и НАТО в сфере безопасности".

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"Мы выступаем за серьезное, конструктивное и реалистичное дипломатическое решение нынешнего кризиса в Европе мирными средствами, гарантирующее безопасность и суверенитет для всех, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность", - заявили кубинские дипломаты.

При этом отклоненный Советом безопасности ООН 25 февраля проект резолюции о ситуации на Украине, по мнению кубинцев, "не был тем реальным вкладом в дело поиска выхода из нынешнего кризиса". "Напротив, это несбалансированный текст, в котором не учитываются законные интересы всех вовлеченных сторон. Не признается и ответственность тех, кто спровоцировал или развернул агрессивные действия, ускорившие эскалацию этого конфликта", - отметили в МИД карибской республики.

"Куба выступает против лицемерия и двойных стандартов. Необходимо помнить, что США и НАТО в 1999 году начали крупную агрессию против Югославии - европейской страны, которая из-за геополитических интересов других, и в обход Устава ООН, была раздроблена и заплатила высокую цену человеческих жизней", - отметили в Гаване.

"США и некоторые их союзники неоднократно применяли силу. Они вторгались в суверенные государства, чтобы спровоцировать смену режимов, они вмешиваются во внутренние дела других государств, которые не преклоняются перед их интересами и защищают свою территориальную целостность и независимость", - напомнили на Кубе.