ЕС изменит правила получения виз для граждан РФ

Европейский союз с 28 февраля приостанавливает действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что теперь все категории граждан будут обязаны пройти стандартную процедуру для получения визы.

Как говорится в опубликованном документе, Европейские союз приостанавливает облегченную процедуру выдачи виз для бизнесменов, обладателей дипломатических паспортов, представителей деловых организаций и членов официальных делегаций, обязанных принять участие в официальных консультациях, встречах, программах обмена или переговорах, а также в мероприятиях, которые проводят межправительственные организации на территории одного из государств-членов.

Кроме того, члены региональных и национальных правительств и парламентов России, Конституционного и Верховного судов также не могут получить визы по облегченной процедуре.