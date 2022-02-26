Зеленский согласился на предложение Путина и готов говорить о мире

Президент Украины Владимир Зеленский ответил согласием на предложение главы российского государства Владимира Путина и готов вести диалог о мире и прекращении огня. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что сейчас идут консультации о времени и месте переговоров, пишет ТАСС со ссылкой на его Facebook.

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По его словам, Украина приняла предложение России провести переговоры.

«Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция», — написал Никифоров.

Он добавил, что чем раньше начнутся переговоры о мире и прекращении огня, тем выше будут шансы восстановить нормальную жизнь гражданского населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Позже он сообщил, что украинская сторона предложила заменить Минск на Варшаву, а затем ушла со связи.