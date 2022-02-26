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1 час назад

Власти Канады признали, что санкции против Путина имеют символическое значение

RT на русскомиещё 9

Санкции против президента России Владимира Путина имеют, скорее, символическое значение, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канада введет санкции против Путина и Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба страны Валерия Герасимова на фоне ситуации на Украине.

До этого правительство Великобритании ввело санкции в отношении Путина и Лаврова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти меры бессилием со стороны Запада.

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