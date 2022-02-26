Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Санкции против президента России Владимира Путина имеют, скорее, символическое значение, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба страны Валерия Герасимова на фоне ситуации на Украине.
До этого правительство Великобритании ввело санкции в отношении Путина и Лаврова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти меры бессилием со стороны Запада.