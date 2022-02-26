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1 час назад

Столтенберг верит, что война на Украине не распространится на НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг верит, что война на Украине не распространится ни на одну страну НАТО, потому что альянс разворачивает на востоке дополнительные силы и подтверждает принцип коллективной обороны. Об этом он заявил в пятницу по итогам экстренного саммита НАТО в онлайн формате.

Столтенберг дал обещание НАТО из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

"Главный сигнал саммита НАТО сегодня - что принцип коллективной обороны остается незыблемым. Это главная причина, по которой война на Украине, не распространится ни на одну страну НАТО, - сказал Столтенберг. - Мы разворачиваем дополнительные силы на востоке альянса, чтобы продемонстрировать, что нет никакой возможности недооценить нашу готовность защищать весь альянс".

"Если мы полностью придерживаемся принципа коллективной обороны, что нападение на одну страну НАТО, рассматривается как нападение на весь альянс, тогда ни одна страна НАТО не будет атакована, это позволит обеспечить мир для стран НАТО", - сказал он. При этом генсек подчеркнул, что альянс готов поддерживать Украину, но не военными мерами, поскольку она не входит в альянс, и гарантии безопасности на нее не распространяются.

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