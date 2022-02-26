В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

«Речь шла о выживании»: в ЛНР рассказали о важности признания их Москвой

ТК «Звезда»

Для Луганской и Донецкой народных республик Донбасса помощь России стала единственной возможностью защититься от вооруженной агрессии официального Киева. Об этом заявил дипломатический советник ЛНР Родион Мирошник.

«Речь шла о выживании»: в ЛНР рассказали о важности признания их Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нас не было секрета, что речь идет о выживании, а Украина настроена на уничтожение живущих в Донбассе людей. Иначе, чем руку помощи России и как нашу защиту, мы это не воспринимаем. Старший брат пришел нам на помощь. Мы в сутки получали 1,5-2 тысячи прилетов на тот момент», - рассказал Мирошник.

Говоря об обстановке в Луганске он уточнил, что сейчас город тихий и почти пустой. Большая часть населения эвакуирована в Россию или защищает республику с оружием в руках.

«К сожалению, сейчас украинские вооруженные формирования, находясь в глубокой обороне, используют самое различное вооружение. Стреляют "Грады". Они целенаправленно бьют по жилым кварталам. Они понимают, что их время сочтено и наносят максимально возможный ущерб. Это преступления напоследок», - отметил дипломатический советник ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последнее время. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреливают их территорию. Республики Донбасса объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область. Девятнадцатого февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о мобилизации и попросили Россию признать независимость республик.

Двадцать первого февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители