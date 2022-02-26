«Речь шла о выживании»: в ЛНР рассказали о важности признания их Москвой

«Для нас не было секрета, что речь идет о выживании, а Украина настроена на уничтожение живущих в Донбассе людей. Иначе, чем руку помощи России и как нашу защиту, мы это не воспринимаем. Старший брат пришел нам на помощь. Мы в сутки получали 1,5-2 тысячи прилетов на тот момент», - рассказал Мирошник.