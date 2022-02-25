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1 час назад

Раскрыта суть санкций Великобритании против Путина и Лаврова

Lenta.ru

Раскрыта суть санкций Великобритании против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как сообщает РИА Новости, они предполагают заморозку их активов.

Раскрыта суть санкций Великобритании против Путина и Лаврова
Фото: ТАССТАСС

В документе британского внешнеполитического ведомства, на который ссылается агентство, не указано, о каких активах идет речь и имеются ли они.

Причиной введения санкций Лондон назвал объявленную Путиным операцию в Донбассе и назвал его ответственным за политику российского правительства.

Лавров, по мнению МИД Великобритании, был «вовлечен в дестабилизацию» ситуации на Украине, поскольку является одной из ключевых фигур, принимающих решения. Президенту России и министру иностранных дел не запретили въезд в страну.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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