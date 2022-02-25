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55 минут назад

Китай выступил за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины

ТАСС

Китай считает важным уважать суверенитет всех стран мира, включая Украину. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

Китай сделал заявление по Украине
Фото: ReutersReuters

"Китай твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также в действительности соблюдает цели и принципы Устава ООН. Эта позиция последовательна и ясна, она в равной степени относится и к Украине", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

В условиях расширения НАТО необходимо учитывать законные требования России в области безопасности. ООН должна играть конструктивную роль в решении украинского вопроса.

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