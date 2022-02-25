В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Запад упрекнули в забытом нарушении международного права

Елена Прошина

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич считает, что западное сообщество, утверждая, что происходящее на Украине является «грубейшим нарушением международного права», забывает, что международное право было нарушено в Косове и Метохии, пишет ТАСС.

Запад упрекнули в забытом нарушении международного права
Фото: ReutersReuters

"Сегодня нас [с Запада], как будто мы наивные и глупые, убеждают, что происходит грубое нарушение международного права и территориальной целостности. Как будто ничего на территории бывшей Югославии и нынешней Сербии не произошло, и как будто наше осуждение России сегодня вернет нам Косово, вернет принцип территориальной целостности. Все было в Косове, как вам не стыдно сегодня говорить, что Сербия угрожает мировому миропорядку тем, что не поддерживает осуждение России?" - заявил Дачич в совместном обращении к гражданам с президентом страны Александаром Вучичем.

«США отзовут признание Косова, перестанут требовать принять Косово в международные организации? <...> Или что, мы не войдем в ЕС в 2030 году, а в 2050-м? Мы защищаем интересы Сербии, решение президента и Совета безопасности глубоко ответственно", - подчеркнул он.

По его мнению, если бы Сербия ввела санкции и испортила отношения с Россией и Китаем, страна срубила бы ветку, на которой сидит и защищает свою территориальную целостность.

«Когда за прошедшие 10 лет президент или я звонили кому-нибудь с просьбой о помощи, кто, как вы думаете, единственный поднимал трубку? Вы хотите, чтобы и этот перестал брать трубку?" - спросил Дачич у журналистов.

Ранее Вучич в своем обращении к гражданам Сербии заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, однако не будет вводить санкции против России. Он также ообщил, что Сербия временно не будет проводить учения армии и полиции с любыми иностранными партнерами. Вучич добавил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Он также сказал, что Сербия готова оказывать гуманитарную помощь Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители