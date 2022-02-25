Запад упрекнули в забытом нарушении международного права

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич считает, что западное сообщество, утверждая, что происходящее на Украине является «грубейшим нарушением международного права», забывает, что международное право было нарушено в Косове и Метохии, пишет ТАСС.
"Сегодня нас [с Запада], как будто мы наивные и глупые, убеждают, что происходит грубое нарушение международного права и территориальной целостности. Как будто ничего на территории бывшей Югославии и нынешней Сербии не произошло, и как будто наше осуждение России сегодня вернет нам Косово, вернет принцип территориальной целостности. Все было в Косове, как вам не стыдно сегодня говорить, что Сербия угрожает мировому миропорядку тем, что не поддерживает осуждение России?" - заявил Дачич в совместном обращении к гражданам с президентом страны Александаром Вучичем.
«США отзовут признание Косова, перестанут требовать принять Косово в международные организации? <...> Или что, мы не войдем в ЕС в 2030 году, а в 2050-м? Мы защищаем интересы Сербии, решение президента и Совета безопасности глубоко ответственно", - подчеркнул он.
По его мнению, если бы Сербия ввела санкции и испортила отношения с Россией и Китаем, страна срубила бы ветку, на которой сидит и защищает свою территориальную целостность.
«Когда за прошедшие 10 лет президент или я звонили кому-нибудь с просьбой о помощи, кто, как вы думаете, единственный поднимал трубку? Вы хотите, чтобы и этот перестал брать трубку?" - спросил Дачич у журналистов.
Ранее Вучич в своем обращении к гражданам Сербии заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, однако не будет вводить санкции против России. Он также ообщил, что Сербия временно не будет проводить учения армии и полиции с любыми иностранными партнерами. Вучич добавил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Он также сказал, что Сербия готова оказывать гуманитарную помощь Украине.