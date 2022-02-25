Запад упрекнули в забытом нарушении международного права

"Сегодня нас [с Запада], как будто мы наивные и глупые, убеждают, что происходит грубое нарушение международного права и территориальной целостности. Как будто ничего на территории бывшей Югославии и нынешней Сербии не произошло, и как будто наше осуждение России сегодня вернет нам Косово, вернет принцип территориальной целостности. Все было в Косове, как вам не стыдно сегодня говорить, что Сербия угрожает мировому миропорядку тем, что не поддерживает осуждение России?" - заявил Дачич в совместном обращении к гражданам с президентом страны Александаром Вучичем.