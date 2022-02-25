Джонсон заговорил на русском и украинском языках

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеобращение на русском и украинском языках с призывом остановить военную спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.

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Видеобращение Джонсона запланировали выпустить в эфир 25 февраля.

«Мои российские друзья, я не верю, что это война ради вас. Это не должно проходить таким образом», — привел слова Джонсона на русском языке телеканал.

Также он обратился к жителям республики на украинском языке. Джонсон заявил, что «мир нуждается в свободной и суверенной Украине», и что «этот кризис и трагедия могут и должны закончиться».