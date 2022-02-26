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1 час назад

СМИ: Зеленский отказался от американского предложения эвакуироваться из Киева

ТК «Звезда»иещё 5

Издание The Washington Post сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от эвакуации из Киева. Ранее такое предложение, по данным СМИ, было озвучено в адрес главы государства со стороны властей США.

Зеленский отказался от предложения США уехать из Киева
Фото:  Volodymyr Zelensky, Global Look Press Volodymyr Zelensky, Global Look Press

«США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев, но пока он отказывается ехать», - пишет газета.

Информацию о том, что Вашингтон готов эвакуировать президента Украины из Киева, была опубликована ранее в том же издании. Как отмечается в материале, в США пожелали, чтобы Зеленский «не оказался в руках российских войск».

По данным источников, Зеленский сам не предпринимал усилий для эвакуации. Речь идет не только о США, но и о потенциальной эвакуации во Львов – по версии украинских источников, Зеленский планирует оставаться в Киеве.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась рано утром 24 февраля, после обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам. Минобороны России подчеркнуло, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины и жилым домам. Высокоточными средствами из строя выводится исключительно военная инфраструктура.

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