Зеленский отказался от предложения США уехать из Киева

Издание The Washington Post сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от эвакуации из Киева. Ранее такое предложение, по данным СМИ, было озвучено в адрес главы государства со стороны властей США.

Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press Volodymyr Zelensky, Global Look Press

«США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев, но пока он отказывается ехать», - пишет газета.

Информацию о том, что Вашингтон готов эвакуировать президента Украины из Киева, была опубликована ранее в том же издании. Как отмечается в материале, в США пожелали, чтобы Зеленский «не оказался в руках российских войск».

По данным источников, Зеленский сам не предпринимал усилий для эвакуации. Речь идет не только о США, но и о потенциальной эвакуации во Львов – по версии украинских источников, Зеленский планирует оставаться в Киеве.