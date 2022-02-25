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1 час назад

Речь о капитуляции не идет: посол Украины о переговорах с РФ

Елена Прошина

Правительство Украины готово вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но о капитуляции речи не идет. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РИА «Новости».

Речь о капитуляции не идет: посол Украины о переговорах с РФ
Фото: ReutersReuters

«Украинское правительство готово говорить с Путиным, хотя вчера мы разорвали дипломатические отношения… чтобы прекратить это безумие, но речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда», - сказал Мельник в эфире телеканала N24.

По словам посла, Россия не может посредством военных действий принудить Украину к тому, «чего люди не хотят».

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной

Он также отметил, что до сих пор российская сторона выдвигала требования, которые невозможно реализовать. При этом он согласился, что стороны должны использовать любую возможность для прекращения кровопролития.

«Обычно происходит так, что стороны не ведут прямых переговоров в ситуации войны, как сейчас, практически это невозможно. Но в данный момент можно не исключать ничего», - заявил Мельник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия донесла до Украины свое согласие организовать переговоры в Минске.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

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