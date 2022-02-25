Речь о капитуляции не идет: посол Украины о переговорах с РФ

«Украинское правительство готово говорить с Путиным, хотя вчера мы разорвали дипломатические отношения… чтобы прекратить это безумие, но речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда», - сказал Мельник в эфире телеканала N24.