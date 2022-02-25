Лукашенко готов создать условия для безопасных переговоров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу российского государства Владимира Путина, что готов создать все условия для переговорного процесса России и Украины, а также для безопасности делегаций стран, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал Путина сесть за стол переговоров. В ответ в Москве заявили, что готовы отправить в Минск делегацию, куда войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента, пишет «Спутник».