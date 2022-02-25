Лукашенко готов создать условия для безопасных переговоров России и Украины

"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.