Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам

Чехия в ответ на военную спецоперации России на Украине прекратила выдачу виз и временных видов на жительство гражданам РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалы.
«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям», — приводятся в материале слова Фиалы.
Ранее на фоне начала военной спецоперации России на Украине власти Чехии приостановили работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.