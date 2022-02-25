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1 час назад

Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам

Елена Прошина

Чехия в ответ на военную спецоперации России на Украине прекратила выдачу виз и временных видов на жительство гражданам РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалы.

Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам
Фото: ReutersReuters

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям», — приводятся в материале слова Фиалы.

Ранее на фоне начала военной спецоперации России на Украине власти Чехии приостановили работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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