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1 час назад

Мэр Киева Кличко заявил о начале обороны города

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе началась фаза обороны, и призвал местных жителей оставаться дома или в укрытиях, пишет ТАСС.

Мэр Киева Кличко заявил о начале обороны города
Фото: ТАССТАСС

«Город вступил в фазу обороны", - сказал Кличко в обращении к жителям украинской столицы.

Оно опубликовано в его Телеграм-канале.

Он также призвал киевлян, особенно жителей Оболонского района, оставаться в помещениях или укрытиях.

«Выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги", - пояснил мэр Киева.

Он также рекомендовал запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

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