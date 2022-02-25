Мэр Киева Кличко заявил о начале обороны города

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе началась фаза обороны, и призвал местных жителей оставаться дома или в укрытиях, пишет ТАСС.
«Город вступил в фазу обороны", - сказал Кличко в обращении к жителям украинской столицы.
Оно опубликовано в его Телеграм-канале.
Он также призвал киевлян, особенно жителей Оболонского района, оставаться в помещениях или укрытиях.
«Выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги", - пояснил мэр Киева.
Он также рекомендовал запастись водой, едой и товарами первой необходимости.