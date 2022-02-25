Мэр Киева Кличко заявил о начале обороны города

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе началась фаза обороны, и призвал местных жителей оставаться дома или в укрытиях, пишет ТАСС.

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«Город вступил в фазу обороны", - сказал Кличко в обращении к жителям украинской столицы.

Оно опубликовано в его Телеграм-канале.

Он также призвал киевлян, особенно жителей Оболонского района, оставаться в помещениях или укрытиях.

«Выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги", - пояснил мэр Киева.