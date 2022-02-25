В Вильнюсе избили российского дипломата

Участника акции в поддержку Украины, которая прошла у здания посольства России в Литве, напали на российского дипломата. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», - пояснил представитель посольства.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, воздержавшись от более детальных комментариев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент страны Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации.