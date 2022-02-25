Зеленский пояснил, почему не вышел на связь с итальянским премьером

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии, почему не вышел с ним на связь. Глава государства пошутил, что в следующий раз подстроит свой график.
«Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю шли тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей», - написал в своем Twitter украинский президент.
Ранее итальянский премьер Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский не вышел с ним на запланированную связь. Переговоры были заранее согласованы с обеих сторон, однако глава Украины так и не объявился.
Позже появилась информация о том, что из закрытого киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет. При этом небо было закрыто.