Зеленский пояснил, почему не вышел на связь с итальянским премьером

«Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю шли тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей», - написал в своем Twitter украинский президент.