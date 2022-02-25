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1 час назад

Зеленский пояснил, почему не вышел на связь с итальянским премьером

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии, почему не вышел с ним на связь. Глава государства пошутил, что в следующий раз подстроит свой график.

Зеленский пояснил, почему не вышел на связь с итальянским премьером
Фото: ReutersReuters

«Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю шли тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей», - написал в своем Twitter украинский президент.

Ранее итальянский премьер Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский не вышел с ним на запланированную связь. Переговоры были заранее согласованы с обеих сторон, однако глава Украины так и не объявился.

Позже появилась информация о том, что из закрытого киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет. При этом небо было закрыто.

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