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1 час назад

Зеленский обвинил Европу в «медленной помощи» Украине

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за «медленную помощь». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский обвинил Европу в «медленной помощи» Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине», - заявил Зеленский.

Он также назвал недостаточными антироссийские санкции, призвав Запад отключить Россию от межбанковской системы SWIFT и отозвать послов из Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

После чего США ввели санкции в отношении российских государственных и частных компаний и банков. При этом американский лидер Джо Байден заявил, что Европа не намерена сейчас отключать РФ от SWIFT, так как санкции соотносимы по масштабу с этим действием.

В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков и отметил, что деловые отношения «практически закончены».

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