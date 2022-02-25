Зеленский обвинил Европу в «медленной помощи» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские страны за «медленную помощь». Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине», - заявил Зеленский.

Он также назвал недостаточными антироссийские санкции, призвав Запад отключить Россию от межбанковской системы SWIFT и отозвать послов из Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

После чего США ввели санкции в отношении российских государственных и частных компаний и банков. При этом американский лидер Джо Байден заявил, что Европа не намерена сейчас отключать РФ от SWIFT, так как санкции соотносимы по масштабу с этим действием.