Эрдоган оценил позицию НАТО в украинском кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной, а отношение к ней Запада далеко от дружеского.

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"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле. Выступление транслировал телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что "советами на ситуацию не повлиять". "Мы говорим с партнерами, спрашиваем, что Европа сделала, делает или будет делать помимо пустых советов. Ничего. Так ничего не изменить. Мы и сегодня на саммите НАТО обсудим, что может быть предпринято", - сказал он. Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам саммита альянса будут приняты конкретные решения.