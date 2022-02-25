Из закрытого киевского аэропорта вылетел самолет

Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет, при этом небо закрыто, а в столице Украины слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что вылету самолета предшествовало сообщение о том, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги

Ранее премьер-министр Италии заявил, что у него должен был состояться сегодня телефонный разговор с президентом Украины. Переговоры были согласованы сторонами, однако Владимир Зеленский так и не объявился.