Из закрытого киевского аэропорта вылетел самолет

Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет, при этом небо закрыто, а в столице Украины слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости.
Издание отмечает, что вылету самолета предшествовало сообщение о том, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги
Ранее премьер-министр Италии заявил, что у него должен был состояться сегодня телефонный разговор с президентом Украины. Переговоры были согласованы сторонами, однако Владимир Зеленский так и не объявился.
При этом советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заверял, что глава государства остается в Киеве, так как «должен показать, что такое стойкость украинского народа».