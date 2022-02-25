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58 минут назад

Из закрытого киевского аэропорта вылетел самолет

Алиса Селезнёва

Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет, при этом небо закрыто, а в столице Украины слышны выстрелы. Об этом пишет РИА Новости.

Из закрытого киевского аэропорта вылетел самолет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Издание отмечает, что вылету самолета предшествовало сообщение о том, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги

Ранее премьер-министр Италии заявил, что у него должен был состояться сегодня телефонный разговор с президентом Украины. Переговоры были согласованы сторонами, однако Владимир Зеленский так и не объявился.

При этом советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заверял, что глава государства остается в Киеве, так как «должен показать, что такое стойкость украинского народа».

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